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Бесплатная доставка по всей России, если сумма заказа от 3000 рублей!!!

Интернет-магазин секс-игрушек

Секс-игрушки преображают интимную жизнь пары и дарят яркие оргазмы наедине с собой. Мы собрали коллекцию из 14000 изделий от проверенных производителей, чтобы каждый нашел себе развлечение по вкусу.

Ассортимент товаров для взрослых

Девушкам мы предлагаем реалистичные фаллоимитаторы и хайтек-вибраторы причудливых форм, которые обеспечат эффективную стимуляцию клитора и точки G. Для развития вагинальных мышц можно приобрести специальные шарики или яйца.

Мужчины оценят мастурбаторы, имитирующие вагину, попку и рот. Продуманное до мелочей внутреннее устройство с ребристой поверхностью позволит испытать яркие ощущения и открыть новые грани удовольствия. Чтобы добиться мощной потенции можно попробовать специальные вакуумные помпы и стимулирующие эрекцию крема.

Любителям анальной стимуляции понравятся пробки, вибропули, страпоны с насадками разных размеров, изделия для фистинга.

Парам мы предлагаем товары для классического секса, а также необычных игр:

Парные вибраторы. Гибкая конструкция вибрирующих секс-игрушек позволяет подстроить их по форме тела, чтобы одновременно стимулировать обоих партнеров.

Сексуальная одежда. Изысканные кружевные комплекты, костюмы для ролевых игр, вещи из кожи и латекса.

Секс-мебель. Удобные кресла, кровати и качели, позволяющие попробовать самые экстравагантные позы.

Косметика. Феромоны, кремы для усиления возбуждения, лубриканты и средства по уходу за секс-игрушками.

БДСМ-аксессуары: все для бандажа (веревки, наручники, ошейники и зажимы), страпоны, аксессуары для флагелляции (кнуты, плетки, хлысты), медицинский фетиш.

Секс-игрушки выполнены из гипоаллергенных материалов, простых в уходе. Достаточно мыть их с водой и мылом, чтобы они сохраняли гигиеничность и безопасность.